Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Fußgängerin angefahren - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Nachdem am vergangenen Donnerstag (20.01.2022) gegen 20:15 Uhr in der Lessingstraße in Kornwestheim eine 78-jährige Fußgängerin von einer unbekannten Fahrzeuglenkerin angefahren und verletzt worden sein soll, sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Nach derzeitiger Ermittlungen war die 78-Jährige auf dem Gehweg der Lessingstraße in Richtung Karl-Joos-Straße unterwegs. Als sie vom Gehweg auf die Fahrbahn trat, um eine der kreuzenden Straßen zu überqueren, soll es zu einem Zusammenstoß mit einem blauen PKW gekommen sein. Die Seniorin stürzte in der Folge auf den Asphalt. Die noch unbekannte Fahrzeuglenkerin habe hierauf angehalten, habe sich kurzzeitig von der Unfallstelle entfernt und sei dann mit einem Mann zurückgekehrt. Die beiden hätten sich anschließend gemeinsam um die 78-Jährige gekümmert. Der etwa 30-jährige Mann brachte die 78-jährige im Anschluss mit seinem Pkw in ein Krankenhaus. Am Folgetag wurde die Polizei über den Unfall in Kenntnis gesetzt. Die Seniorin erlitt schwere Verletzungen. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, 0711 6869-0, bittet insbesondere die Fahrzeuglenkerin sowie den Ersthelfer sich zu melden und sucht Zeugen.

