Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1140/L1141, Gemarkung Schwieberdingen: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigsburg (ots)

Eine verletzte Person, zwei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden von 40.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich an der Kreuzung L1140 / L1141 am Samstagmorgen gegen 05:15 Uhr ereignet hatte. Eine 27-jährige Hyundai-Lenkerin befuhr die Landesstraße 1141 aus Münchingen kommend und missachtete an der Kreuzung zur Landesstraße 1140 das für sie, aufgrund der ausgefallenen Lichtzeichenanlage, geltende Verkehrszeichen Vorfahrt gewähren. Aufgrund dessen kommt es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit dem Linienbus, welcher sich zum Unfallzeitpunkt auf der L1140 in Fahrtrichtung Möglingen befand. Der 57-jährige Busfahrer sowie die vier Businsassen blieben unverletzt, wohingegen die 27-jährige Unfallverursacherin durch die Kollision leicht verletzt wurde und durch die Rettungskräfte vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus verbracht wurde. Die Feuerwehr Schwieberdingen, welche mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort war, übernahm zusammen mit der Straßenmeisterei Ludwigsburg die erforderliche Fahrbahnreinigung aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe. Um die Funktionsfähigkeit der Lichtzeichenanlage wiederherzustellen, wurde ein Techniker hinzugerufen, welcher diese wieder bereits während der Unfallaufnahme herstellte. Für die Unfallaufnahme waren zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Ditzingen eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell