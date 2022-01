Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Räuberischer Diebstahl in Oldenburger Juweliergeschäft - Öffentlichkeitsfahndung der Polizei +++

Oldenburg (ots)

Ergänzung zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland von Dienstag, 4. Januar 2022, 14.11 Uhr:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/5113603

Nachdem es am vergangenen Montag zu einem räuberischen Diebstahl in einem Geschäft in der Kurwickstraße gekommen war, hat das Amtsgericht Oldenburg nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Der mutmaßliche Täter war bei der Tatausführung von einer Überwachungskamera gefilmt worden, daher setzen die Fahnder nun auf Hinweise von Zeugen.

Die polizeilichen Ermittlungen haben ergeben, dass sich der mutmaßliche Täter etwa 40 Minuten vor der eigentlichen Tat am Tatort aufgehalten hat, offenbar um das Geschäft auszukundschaften. Auch hierbei ist der Mann gefilmt worden. Die Auswertung des Videomaterials sowie der bisherigen Zeugenaussagen haben ergeben, dass es sich um einen 30- bis 40-jährigen, etwa 1,90 Meter großen Mann mit deutlichem Übergewicht gehandelt hat. Er trug eine dunkle Jacke, eine blaue Jeans sowie braune Schuhe mit hell abgesetzter Sohle. Das Erscheinungsbild des Verdächtigen wurde als "mitteleuropäisch" beschrieben; der Mann habe zudem dunkle bzw. dunkelblonde Haare gehabt. Außerdem trug er eine schwarze Nike-Sporttasche bei sich.

Bei der Tatausführung dürfte der Täter sich eine nicht unerhebliche Schnittverletzung am rechten Arm oder an der rechten Hand zugefügt haben. Die Ermittler halten es für möglich, dass er sich damit in ärztliche Behandlung begeben hat.

Wer die Person auf den Fotos kennt oder sonstige Hinweise zur Identität des Täters geben kann, wird um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten. Das zuständige Fachkommissariat ist unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu erreichen. (12227)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell