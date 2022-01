Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei Edewecht: Öffentlichkeitsfahndung nach Brand eines Pedelec +++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, dem 11. November 2021 um 18.15 Uhr, setzte ein unbekannter Täter an der Grundschule in Edewecht ein Pedelec in Brand. Es entstand dabei Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Von der Tathandlung liegen Videoaufnahmen vor. Polizeiinterne Fahndungen verliefen bislang ohne Erfolg.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete das Amtsgericht Oldenburg nun eine Veröffentlichung der Aufnahmen aus der Überwachungskamera an. Die Polizei bittet sowohl um konkrete Hinweise zur Person als auch um allgemeine Hinweise, unter anderem zum möglichen Modell der vom Täter getragenen, auffälligen Hose.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

- dunkler Mund-Nasen-Schutz

- dunkelblaue (Sweat-) Kapuzenjacke mit weiß abgesetztem Reißverschluss und weißen Kapuzenschnüren

- schwarze Hose mit auffälligen hellen oder reflektierenden Streifen in der Kniekehle, seitlich außen im Knöchelbereich und hinten am Hosenbund (Achtung: Die Streifenbreite variiert auf dem Video deutlich je nach Lichteinfall)

- schwarze Schuhe

Die Videoaufnahmen aus der Überwachungskamera können unter dem folgenden Link abgerufen werden:

https://bit.ly/3qLPQp6

Hinweise nimmt die Polizei Edewecht unter Telefon 04405-925960 entgegen.

