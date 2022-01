Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Falschfahrer im Autobahnkreuz Oldenburg-Ost+++

Oldenburg (ots)

+++Bereits am Sonntagmorgen, 02.Januar 2022 gegen 09.20 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Oldenburger mit seinem Pkw zunächst die A 28 in Richtung Leer. Im Bereich des Autobahnkreuzes Oldenburg-Ost ordnete er sich auf der Tangente zur A 29 in Richtung Wilhelmshaven ein. Hier bemerkte der Fahrer, dass er falsch abgebogen war, wendete innerhalb der Tangente seinen Pkw und fuhr anschließend als Geisterfahrer zurück in Richtung der A 28, wo er anschließend seine Fahrt wieder ordnungsgemäß in Richtung Leer fortsetzte. Bei dem Wendemanöver wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet, die durch aufmerksames Verhalten Hinweise auf das Kennzeichen des Pkw geben konnten. Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Oldenburg konnte der betreffende Pkw letztlich im Stadtgebiet Oldenburg, ca. 20 Minuten später, gestellt werden. Gegen den geständigen Fahrer wird nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.+++

