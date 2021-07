Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Kreis Konstanz) Unfallflucht auf der Bundesstraße 33

Polizei sucht Zeugen (08.07.2021)

Radolfzell (ots)

Sachschaden verursacht hat ein unbekannter Autofahrer auf der "Bundesstraße 33 neu" bei Radolfzell am Donnerstag gegen 18.30 Uhr. Ein unbekannter Fahrer eines dunklen Audi oder BMW streifte einen VW Golf Kombi einer 36-Jährigen an der Beifahrertür und fuhr in Richtung "Kreuz Hegau" weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Personen, die Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst der Polizei in Mühlhausen-Ehingen, Telefon 07733 9960-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell