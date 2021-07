Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld-Burgberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Lastwagen streifen sich im Begegnungsverkehr (09.07.2021)

Königsfeld (ots)

Ein Unfall mit zwei Lastwagen hat sich am Freitag gegen 9.30 Uhr auf der Kreisstraße 5719 ereignet. Ein 58-Jähriger fuhr mit einem MAN in Richtung Weiler, als ihm ein anderer Lastwagen entgegenkam. Auf der schmalen Fahrbahn kam es zu einer Berührung der Außenspiegel, wobei am MAN ein Schaden von rund 600 Euro entstand. Der andere Lastwagenfahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden am MAN zu kümmern. Die Polizei konnte das Kennzeichen des Flüchtigen ermitteln. Der verantwortliche Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.

