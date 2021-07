Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfallflucht (09.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der Konstanzer Straße. Ein Unbekannter streifte einen geparkten Audi A4 Avant an der Heckstoßstange und fuhr davon, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 1.300 Euro zu kümmern. Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

