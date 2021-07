Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall verursacht Blechschaden (08.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Verkehrsunfall mit Blechschaden verursacht hat ein Autofahrer am Donnerstagabend gegen 22 Uhr auf der Einmündung der Straßen "Nordring Villingen / Kreisstraße 5709". Ein 29-jähriger Ford Focus Fahrer fuhr auf einen vor ihm fahrenden Opel Combo eines 54-Jährigen auf. Dadurch entstand am Ford des Unfallverursachers Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Den Schaden am Opel schätzte die Polizei auf ebenfalls rund 2.000 Euro.

