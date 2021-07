Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Brand im Dachgeschoß (09.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Brand in der Warenburgstraße mussten Feuerwehr und Polizei am frühen Freitagmorgen gegen 03.30 Uhr ausrücken. In einem unbewohnten Dachgeschoß eines Mehrfamilienhauses kam es zu einem Schwelbrand im Boden. Die Bewohner einer darunterliegenden Wohnung bemerkten ihn und konnten die Entstehung eines offenen Brandes mit Leitungswasser verhindern, die vorhandene Glutnester jedoch nicht komplett löschen. Die Feuerwehr musste den Boden des Dachgeschosses aufstemmen, um an alle Glutnester zu gelangen. Fünf Hausbewohner mussten vorsorglich in eine Klinik, da sie sich zur Brandbekämpfung im verrauchten Dachgeschoß aufhielten. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 20.000 Euro. Wie es zur Brandentstehung kam, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Feuerwehr war mit 30 Helfern und fünf Fahrzeugen im Einsatz; der Rettungsdienst mit fünf Helfern, die ausserdem noch vom Ortsverein Unterstützung erhielten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell