Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrer übersieht Radfahrerin (09.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Leichtverletzte und 2.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend gegen 22 Uhr auf der Einmündung der Straßen "Mannheimer Straße / Karlsruher Straße" ereignet hat. Ein 87-jähriger Fiat Fahrer übersah beim Abbiegen in die Mannheimer Straße einen 58-jährige Radfahrerin, die auf einen Radweg fahren wollte. Die Frau erlitt beim Zusammenprall leichte Verletzungen, die sie in einem Krankenhaus behandeln lassen musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell