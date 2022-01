Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Jugendlicher nach Sturz in Gleishalle in Lebensgefahr +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Sturz vom Dach einer Gleishalle an der Moslestraße ist am Sonntag ein 16-jähriger Oldenburger schwer verletzt worden. Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge besteht bei dem Jugendlichen Lebensgefahr.

Der 16-Jährige hatte sich am frühen Sonntagabend gemeinsam mit einem gleichaltrigen Begleiter auf der oberen Ebene des Parkhauses an der Moslestraße aufgehalten. Gegen 18.30 Uhr seien die beiden auf das benachbarte Dach einer stillgelegten Gleishalle geklettert, offenbar um dort zu fotografieren. Beim Betreten einer lichtdurchlässigen Wellplatte stürzte einer der beiden 16-Jährigen plötzlich etwa sechs Meter in ein darunter liegendes Gleisbett. Da der Jugendliche nach dem Sturz nicht mehr ansprechbar war, habe sein Begleiter schließlich die Polizei und den Rettungsdienst alarmiert.

Der verletzte Jugendliche wurde durch Rettungskräfte versorgt und anschließend Krankenhaus eingeliefert. (7888)

