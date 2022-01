Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Unfallflucht im Igelweg - Zeugenaufruf+++

Oldenburg (ots)

Am Samstagabend kommt es, in der Zeit von 20.00Uhr bis 00.50Uhr, im "Igelweg" in Westerstede zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein PKW Audi an der hinteren linken Beifahrertür nicht unerheblich beschädigt worden ist, die Schadenshöhe wird auf 2000Euro geschätzt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat beim Befahren der Straße, es handelt sich um einen verkehrsberuhigten Bereich einer reinen Wohnstraße, den ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten PKW offensichtlich übersehen und angefahren. Das der Unfallverursacher den Schadenseintritt bemerkt und sich angeschaut hat, kann die Polizei anhand der vorgefundenen Spuren, die aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht genannt werden können, sicher sagen. Dennoch entfernt sich der Verursacher, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Aufgrund der Örtlichkeit geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen Anwohner, einen Besucher oder ein Fahrzeug eines Lieferservice handeln muss. Es werden nun Zeugen gesucht, die den Unfall möglicherweise gesehen haben, die Unfallzeit aufgrund wahrgenommener Geräusche eingrenzen können oder einen Lieferservice im entsprechenden Zeitraum beauftragt haben. (5933)

