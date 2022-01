Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Sachbeschädigung an Pkw ++

Oldenburg (ots)

++ Sachbeschädigung an Pkw ++ Am 01.01.2022 kam es gegen 05.30 Uhr zu Sachbeschädigungen an mehreren Pkw. Die Pkw standen in der Ratsherr-Schulze-Straße in Oldenburg. Der Polizei wurden zwei jugendliche Personen gemeldet, die Außenspiegel von Pkw abtraten und in Richtung Ofener Straße flüchteten. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. In der Ratsherr-Schulze-Straße stellte die Polizei fünf Pkw fest, an denen die Außenspiegel abgetreten waren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell