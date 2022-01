Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Einbruch in Einfamilienhaus++Einbruch mit anschließendem Brand in einem Institut der LUFA++Ruhige Silvesternacht++Schwerer Verkehrsunfall mit Fußgänger++

Oldenburg (ots)

++Einbruch in Einfamilienhaus++

Am Donnerstag kam es in der Zeit von 12.30 Uhr bis 20.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Wechloyer Weg. Es wurde mit einem Stein die Terrassentür eingeworfen und der bislang unbekannte Täter entwendete nach derzeitigem Ermittlungsstand diverse Schmuckstücke. (202101572306)

++Einbruch mit anschließendem Brand in einem Institut der LUFA++

In der Zeit von Donnerstag, 15.30 Uhr bis Freitag, 04.49 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Institut der LUFA in der Ammerländer Heerstraße. Die unbekannten Täter schlugen zunächst mit einem Stein ein Bürofenster ein und entwendeten Computer aus einem Labor. Anschließend setzten sie einen im Eingangsbereich befindlichen Tannenbaum in Brand, so dass ein nicht unerheblicher Brandschaden entstand. (202101573122)

Zeugen werden gebeten, sich in beiden Fällen bei der Polizei unter Tel. 0441/790-4115 zu melden.

++Ruhige Silvesternacht++

Insgesamt kann man seitens der Polizei Oldenburg von einer ruhigen Silvesternacht sprechen. Es kam sicherlich unter anderem zu der ein oder anderen Ruhestörung und Streitigkeit, aber alle Einsätze konnten ohne nennenswerte Zwischenfälle professionell abgearbeitet werden.

Im Rahmen der Streifentätigkeit fiel dabei ein 22jähriger Pkw-Fahrer auf, der mit einem Atemalkoholwert vom 1,19 Promille kontrolliert wurde.

Vier E-Scooter-Fahrer wurden unter dem Einfluss alkoholischer bzw. berauschender Mittel festgestellt und entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden gefertigt.

++Schwerer Verkehrsunfall mit Fußgänger++

Kurz nach Mitternacht kam es in der Straße Rauhehorst zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Der 24jährige Fußgänger trat laut Zeugenaussagen unvermittelt auf die Fahrbahn, so dass ein 28jähriger Pkw-Fahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern konnte. Der schwerverletzte Fußgänger wurde einem Oldenburger Krankenhaus zugeführt. (202200001764)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell