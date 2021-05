Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei Hannover ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung in Lebensmittelfabrik

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 05.05.2021, hat die Polizei einen Hinweis erhalten, dass in Backwaren eines örtlichen Lebensmittelherstellers Fremdkörper platziert worden seien. Es wurden umfassende Ermittlungen eingeleitet. Der Zentrale Kriminaldienst steht in Kontakt mit dem betroffenen Lebensmittelwerk. Verletzt wurde nach jetzigem Ermittlungsstand niemand.

Am Mittwochmorgen teilte ein Mitarbeiter eines in Hannover ansässigen Lebensmittelwerkes gegen 09:30 Uhr der Polizei mit, dass seit mehreren Monaten wiederholt in Produkten des Werkes Fremdkörper aufgefunden worden seien.

Im Rahmen der sofort angestellten Ermittlungen nahm die Polizei Kontakt zum betroffenen Werk auf und ließ sich über die Vorfälle berichten. Bei den Fremdkörpern handelte es sich z.B. um Metall, Kleberreste oder Holzsplitter. Die Polizei sicherte Spuren, welche derzeit ausgewertet werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Konsumenten durch die Lebensmittel verletzt.

Der Zentrale Kriminaldienst ermittelt jetzt wegen der versuchten gefährlichen Körperverletzung gegen einen derzeit unbekannten Täter. Die bisherigen Ermittlungen deuten auf gezielte Taten eines Einzeltäters hin. /ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell