Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn: Einbruch in Wohnhaus in Edewecht

Oldenburg (ots)

In der Zeit vom 26.12. bis zum 28.12.2021 drangen unbekannte Täter nach Einschlagen einer Terrassentürscheibe in ein Wohnhaus am Roten Steinweg in Edewecht-Friedrichsfehn ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Zielrichtung dürfte Schmuck und Bargeld gewesen sein. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn, Tel.: 04403/9270, in Verbindung zu setzen.

