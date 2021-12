Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Apen, Einbrecher über die Weihnachtstage unterwegs+++

Oldenburg (ots)

In der Zeit vom 24.12.21 bis zum 26.12.21 sind der Polizei Westerstede ein Einbruchsversuch in eine Bäckereifiliale, die im Markant-Markt integriert ist und ein Schuppenaufbruch in der Uplengener Straße gemeldet worden. Aus der Bäckerei wurde nichts entwendet, da die Zugangstür den Angriffen der Täter standhielt. In der Uplengener Straße hebelten die Täter ein Schloss vom Schuppen ab und entwendeten mehrere Werkzeuge und zwei sog. Brennstempel. Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, möge sich bei der Polizei Westerstede unter der Rufnummer 04488-833-115 melden.

