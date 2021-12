Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemeldung der Polizeistation Rastede++ ++Vollbrand eines PKW++

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

Am 2. Weihnachtsfeiertag, gegen 16:00 Uhr, kam es in Rastede, in der Mühlenstraße, zu einem Vollbrand eines dort abgestellten PKW. Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet der PKW, Opel Astra, aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Während der Löscharbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Rastede musste die Mühlenstraße gesperrt werden. Anwohner wurden aufgefordert Türen und Fenster geschlossen zu halten. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell