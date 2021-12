Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Einbruch in Einfamilienhaus++2 Wohnmobil Aufbrüche++

Oldenburg (ots)

++Einbruch in Einfamilienhaus++

Am Heiligabend, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr, suchten unbekannte Täter ein Einfamilienhaus in der Heinrich Früstück Straße in Oldenburg-Kreyenbrück auf. Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten die Täter in das Objekt, durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Schmuck. -1552013-

Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich Heinrich Früstück Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.

++2 Wohnmobil Aufbrüche++

In der Zeit von Mittwoch, den 22.12.2021, bis Donnerstag, den 23.12.2021, ist in der Friedrichstraße sowie in der Milchstraße in Oldenburg durch unbekannte Täter jeweils ein Wohnmobil angegangen worden. In der Friedrichstraße wurde das auf einem Privatgrundstück abgestellte Wohnmobil aufgebrochen und durchsucht. Aus dem Fahrzeug wurden Wertgegenstände entwendet. In der Milchstraße öffneten die Täter eine Dachluke eines am Straßenrand abgestellten Wohnmobils und beschädigten diese dabei. Bevor die Täter in den Innenraum gelangten wurden diesen offenbar bei der weiteren Tatbegehung gestört, sodass sie unerkannt flüchteten. -1549172- -1549006-

In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen sich unter 0441/790-4115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell