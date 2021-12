POL-OL: ++ Brand durch Feuerwerkskörper in Westerstede ++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Oldenburg (ots)

++ Brand durch Feuerwerkskörper in Westerstede ++

Am 23.12 um 17:26 Uhr stellt ein Anwohner im Waldweg in Westerstede fest, dass es aus dem angrenzenden Waldgebiet heraus zu glühen scheint. Seine Nachschau ergibt, dass ein einzelner, ca. 50cm dicker Baum am Stamm glimmt. Durch einzelne Windböen werden zudem Flammen entfacht, woraufhin der Anwohner die Feuerwehr alarmiert. Die Glut wird in der Folge durch die Freiwillige Feuerwehr Westerstede abgelöscht und heruntergekühlt. Am Baumstamm entstand Sachschaden. Brandursächlich waren wohl frei erhältliche Feuerwerkskörper, welche gemäß am Brandort aufgefundenen Kassenbon um 15:55 Uhr durch zwei Jugendliche in einem nahen Restpostenmarkt erworben worden sind. Die Polizei weist in diesem Zuge daraufhin, dass auch frei erhältliche Feuerwerkskörper durchaus eine Gefahr für die Umwelt darstellen können. Dem aufmerksamen Anwohner ist es zu verdanken, dass hier kein größerer Schaden entstanden ist.

