POL-NI: Nienburg - Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Nienburg (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 17.11.2021 gegen 17.30 Uhr ereignete sich auf der Hannoverschen Straße in Nienburg ein Verkehrsunfall, bei dem eine 52-jährige Nienburgerin leicht verletzt wurde.

Die 52-Jährige befuhr die Hannoversche Straße mit ihrem Ford stadtauswärts in Richtung Berliner Ring und hielt verkehrsbedingt an der dortigen roten Ampel. Eine hinter ihr fahrende 43-jährige Husumerin bemerkte dies zwar und bremste, fuhr jedoch aus Unachtsamkeit mit ihrem VW mit verringerter Geschwindigkeit auf den PKW der Nienburgerin auf. Durch den Zusammenstoß wurde diese leicht verletzt, die Hinzuziehung eines RTW lehnte sie jedoch ab. Beide PKW wurden durch die Kollision an Heck und Front beschädigt, waren aber noch fahrbereit.

Die Beteiligten hatten bei Eintreffen der Polizei die Unfallstelle noch nicht geräumt. Die Polizei weist deshalb darauf hin, dass Unfallstellen gem. der Straßenverkehrsordnung bei klarem Unfallhergang und geringfügigem Schaden zu räumen sind, um den Verkehrsfluss nicht zu beeinträchtigen und die Sicherheit des Straßenverkehrs weiter zu gewährleisten.

