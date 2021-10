PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Schwerer Verkehrsunfall am Autobahnkreuz Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Am heutigen Dienstag,den 26.10.2021 um 11:45 Uhr fuhr ein ungarischer Sattelzug die BAB 3 in Fahrtrichtung Köln. Der Fahrzeugführer befuhr die rechte Fahrbahn der Hauptfahrbahn auf dem Wiesbadener Kreuz als er verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste. Ein heranfahrender Peugeot Boxer mit polnischer Zulassung erkannte die Situation zu spät und fuhr in den Auflieger des Sattelzugs.

Dabei wurde das Dach des Peugeot Boxers aufgerissen, so das sich die Ladung komplett auf der Fahrbahn verteilte.

Der Fahrer des Peugeot Boxers wurde mit Kopfverletzungen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Aufgrund der komplexen Bergungsarbeiten vor Ort,musste die Hauptfahrbahn des Autobahnkreuz Wiesbaden vollgesperrt werden. Der Verkehr lief über die Parallelfahrbahn an der Unfallstelle vorbei. Es bildete sich ein ca.6-8 KM langer Rückstau.

Gegen 16:00 Uhr konnte die Fahrbahn erst wieder komplett freigegeben werden.

