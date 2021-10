PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall mit überschlagenem Transporter in der Böschung

Wiesbaden (ots)

Am Mittwoch, den 06.10.2021, gegen 09:45 Uhr kam der 21-jährige niederländische Transporter Fahrer, der die A 66 in Richtung Frankfurt befuhr, bei Wallau nach rechts von der Fahrbahn ab, weil er so vertieft in das Navigationsgerät war. Dadurch bemerkte er zunächst gar nicht, dass er bereits ca. 30 Meter im rechten Grünstreifen gefahren war, als er auf die im Boden verankerte rechte Schutzplanke auffuhr und diese in einer Länge von ca. 120 Metern niederwalzte, um im Anschluss auf dem Fahrzeugdach in der Böschung zum Liegen zu kommen. Der Fahrer wurde leicht verletzt in das Krankenhaus geliefert. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste kontaminiertes Erdreich von der Autobahnmeisterei abgetragen werden. Zu einer Wasserverunreinigung kam es nicht. Die Bergung des Fahrzeuges erfolgte von einem Wirtschaftsweg aus, so dass es nahezu zu keiner Beeinträchtigung des Verkehrs auf der BAB kam.

