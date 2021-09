PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Trickdiebstahl von falschen Polizeibeamten auf BAB 3

Wiesbaden

Am Sonntag, gegen 22:20 Uhr gaben sich zwei unbekannte männliche Täter als Polizeibeamte aus und kontrollierten zwei tschechische Staatsangehörige, die mit ihrem Transporter und einem leeren PKW-Anhänger auf dem Parkplatz Oberbach, an der A 3, Richtung Köln Pause einlegten. Im Rahmen dieser Kontrolle durchsuchten die falschen Polizeibeamten die beiden Geschädigten und deren Fahrzeug, wobei eine Tasche mit einem höheren Geldbetrag gefunden wurde. Mit dieser Tasche flüchteten die Unbekannten und fuhren mit einem dunklen PKW, Ford Focus 5-türig in Richtung Köln davon.

