PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pkw auf Tank- und Rastanlage Medenbach-West überschlagen, 3 Personen verletzt

Wiesbaden (ots)

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Nachmittag des 10.09.2021, gegen 15:45 Uhr, als ein Darmstädter Pkw aus bislang ungeklärter Ursache am Beginn der Zufahrt zur Rastanlage Medenbach-West nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen die beginnende Betonschutzwand prallte und sich dann über diese hinweg mehrfach überschlug. Der Citroen kam dann auf dem Dach unweit der Lkw-Zapfsäulen der Tank- und Rastanlage Medenbach zum Liegen. Die drei Insassen, der 28-jährige Fahrer aus Ober-Ramstadt, und die 17- und 18-jährigen Mitfahrer aus Offenbach wurden bei dem Unfall zum Teil schwer verletzt und durch eine zufällig vor Ort befindliche Rettungswagen-Besatzung aus dem Pkw befreit und erstversorgt. Die drei Insassen wurden zur weiteren Versorgung in umliegende Kliniken transportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Zufahrt zur Raststätte bis gegen 19:40 Uhr voll gesperrt werden. Danach wurde die Zufahrt zu den Parkplätzen wieder frei gegeben. Die Tankstelle hingegen bleibt mindestens bis Montag gesperrt, da die Kraftstoffanlage durch den Unfall ebenfalls beschädigt wurde.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben werden gebeten, sich bei der unten angegebenen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell