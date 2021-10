PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zweiradfahrer entzieht sich durch waghalsiger Flucht der Kontrolle

Wiesbaden (ots)

Bereits am Dienstag, den 05.10.2021, gegen 13:15 Uhr sollte an der Theodor-Heuss-Brücke ein orangenes Kraftrad, eine Enduro, im Rahmen einer Kontrolle angehalten werden. Das Kraftrad befuhr die Fahrbahn Richtung Mainz und fiel auf, weil das am Kfz angebrachte Kennzeichenschild beschädigt, unkenntlich und nahezu waagerecht abstehend war.

Bei Anblick der Polizei, gelang es dem männlichen Kradfahrer verbotswidrig zu wenden und die T-H-Brücke mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Wiesbaden zu befahren. Eine initiierte Anhalte Kontrolle in Mainz-Kastel blieb erfolglos. Dem Kradfahrer gelang es zügig zwischen den aufgestauten Pkw's hindurch zu fahren. Dabei überfuhr er rücksichtslos einen Fußgängerüberweg und gefährdete einen querenden Passanten.

Das Kennzeichen soll die Städtekennung "WI" getragen haben.

Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Wiesbaden entgegen!

