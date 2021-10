PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten Personen auf der BAB3 bei Limburg

Wiesbaden (ots)

Am Freitagabend,den 22.10.2021 ereignete sich gegen 20:57 Uhr auf der A3, kurz vor der AS Limburg Süd ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden drei Personen leichtverletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Vermutlich wurde der Unfall durch einen Fahrstreifenwechsel eines auf der mittleren Fahrspur fahrenden Fahrzeugs ausgelöst. Zwei auf der linken Fahrspur folgende Fahrzeuge mussten ausweichen und fuhren in die Schutzplanke,wobei ein PKW nach rechts schleuderte und in der rechtsseitigen Böschung gegen einen Baum krachte. Ein weiterer Unfallbeteiligter fuhr zur gleichen Zeit auf dem rechten Fahrstreifen und kollidierte dort mit einem der ausweichenden Fahrzeuge. Der genaue Unfallhergang kann erst nach Auswertung der Zeugenaussagen und nach den Angaben der Unfallbeteiligten erfolgen. Die Ermittlungen der Autobahnpolizei Wiesbaden dauern noch an.

Der entstandene Sachschaden wird auf 91.750EUR beziffert. Während der Unfallaufnahme musste die A3 in Fahrtrichtung Köln für ca. anderthalb Stunden voll gesperrt werden. Das Trümmerfeld erstreckte sich über etwa 100m. Die Autobahnmeisterei Idstein setzte zur Fahrbahnreinigung eine Kehrmaschine ein. Es bildete sich ein Rückstau in Richtung Köln von 8 KM Länge.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell