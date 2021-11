Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rodenberg: Hochwertiges E-Bike gestohlen

Nienburg (ots)

(Haa) Am Montag, den 15.11.2021 wurde ein hochwertiges E-Bike vor einem Drogeriemarkt in der Amtsstraße in Rodenberg entwendet. Die 64-jährige Besitzerin hatte ihr rotes Elektrofahrrad der Marke Riese und Müller gegen 17:10 Uhr an einem der Fahrradständer in Höhe des Geschäftes abgestellt und mit einem Faltschloss gesichert. Als die Rodenbergerin nach ihrem Einkauf zu ihrem Rad zurückkehrte, musste sie feststellen, dass dieses sich nicht mehr an seinem Abstellort befand. Die Frau erstatte Anzeige bei der Polizeistation in Rodenberg. Die Polizeibeamten nahmen die Ermittlungen auf und bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des auffällig roten Fahrrades mit Gepäcktasche geben können, sich unter 05723/987640 zu melden.

