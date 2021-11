Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zigarettendiebstahl

Bückeburg (ots)

(ma)

Drei unbekannte Täter entwendeten gestern gegen 18.00 Uhr aus den Auslagen eines Supermarktes an der Bückeburger Kreuzbreite mehrere Zigarettenschachteln und flüchteten aus dem Einkaufsmarkt, um ihre Flucht mit einem Pkw, ausgestattet mit wahrscheinlich ausländischen Kennzeichen, fortzusetzen.

Eine Angestellte des Marktes forderte zwei jüngere Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren, Körpergröße jeweils ca. 180cm, auf, die aus den Auslagen entnommenen Zigarettenschachteln auf dem Laufband an der Kasse zu belassen. Die beiden dunkel gekleideten Männer, wobei eine Person eine schwarze Schirmmütze trug, liefen dann plötzlich mit mehreren Schachteln Zigaretten in der Hand aus dem Markt, wobei sich ein dritter Mann an der Flucht anschloss.

Auf dem Weg aus dem Markt versuchten Kunden die drei Flüchtigen vergebens aufzuhalten.

Die Beschuldigten, die nach Angaben von Zeugen eine vermutlich osteuropäische Herkunft haben, fuhren in Richtung Hannoversche Straße/Hinüberstraße davon und konnten durch die Polizei nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

