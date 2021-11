Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Telefonierend über Rotlicht gefahren

Nienburg (ots)

(KEM) Beamte der Polizei Nienburg beobachteten vergangenen Montag, den 08.11.2021, gegen 21.30 Uhr eine 32-jährige Nienburgerin, die telefonierend über eine Kreuzung am Norderstriftweg fuhr, während die Ampel für sie bereits über eine Sekunde Rotlicht anzeigte. Die Polizisten kontrollierten die Frau im Anschluss und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Für den Rotlichtverstoß drohen ihr nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

"Glücklicherweise kam es zu keiner Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmenden oder gar einem schweren Unfall. An dieser Stelle zeigt sich jedoch deutlich, dass die Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt aufgrund der damit einhergehenden Ablenkung ein enormes Risiko für die Sicherheit des Straßenverkehrs darstellt und wir unsere Schwerpunkte bei der Verkehrssicherheitsarbeit richtig setzen." erläutert Andrea Kempin, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg legen während ihrer regulären Streifentätigkeit und zusätzlich im Rahmen von Verkehrssicherheitswochen einen Fokus auf die Feststellung derartiger Verkehrsverstöße. 2020 stellte die Polizei im Vergleichszeitraum Januar bis Oktober im Landkreis Nienburg fast 600 Personen fest, die während der Fahrt mit ihrem Kraftzeug oder Fahrrad ein Mobiltelefon bedienten. In diesem Jahr wurden die Kontrollen weiter intensiviert und der Wert bereits deutlich überschritten. "Wir hoffen auf Einsicht der Verkehrsteilnehmenden und eine Rückkehr zu einer verbesserten Verkehrsmoral. Schützen Sie andere Verkehrsteilnehmende und sich selbst. Das vergangene Beispiel zeigt: ein Handy hat hinter dem Steuer und auch auf dem Fahrrad nichts verloren!" so Kempin abschließend.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell