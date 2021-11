Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Außenspiegel an drei Fahrzeugen abgetreten

Nienburg (ots)

(Haa) In der Straße Annaweg wurden in der Nacht von Sonntag, den 14.11.2021 auf Montag, den 15.11.2021, durch einen oder mehrere bisher unbekannte Täter an drei geparkten Fahrzeugen jeweils die linken Außenspiegel abgetreten. Die Halterin eines der beschädigten Fahrzeuge meldete den Vorfall am Montagmorgen bei der Polizei in Stadthagen. Die Beamten konnten bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme einen weißen Dacia Duster, einen schwarzen Kia Sportage und einen grauen Ford Fiesta mit abgetretenen linken Seitenspiegeln feststellen.

Das Polizeikommissariat Stadthagen bittet Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Annastraße und Umgebung gemacht haben oder die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, sich unter der Telefonnummer 05721/4004 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell