Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auf Geld und Zigaretten abgesehen

Marsberg (ots)

Ein aufgebrochener Zigarettenautomat an der Sauerlandstraße wurde der Polizei am Dienstagmorgen gemeldet. Unbekannte Täter hatten in der Nacht den Automaten aufgehebelt und das Geld und die Zigaretten entwendet. Vermutlich wurde die Tat durch mehrere Täter begangen. Die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen um 03.30 Uhr einen silbernen Pkw-Kombi. Aus diesem steigen vier bis fünf Personen aus. Diese begeben sich zum Zigarettenautomaten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.

