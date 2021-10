Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Hakenkreuze auf Schulhof

Arnsberg (ots)

Vermutlich am vergangenen Wochenende beschmierten unbekannte Täter Spielgeräte auf dem Pausenhof der St. Michael-Grundschule auf der Schulstraße. Unter anderem schrieben die Täter mit Filzstift den Satz "I love Hitler". Zudem zeichneten sie Hakenkreuze. Die Schmierereien wurden am Sonntagabend entdeckt. Hinweise zu den Täter liegen bislang nicht vor. Der Staatsschutz wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

