Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pkw gesucht

Olsberg (ots)

Korrektur (Ortsangabe):

Nach einem Verkehrsunfall am 21. Oktober in Assinghausen sucht das Verkehrskommissariat in Brilon nach einem dunklen Pkw. Bei der fahrenden Person könnte es sich um einen Unfallzeugen handeln. Nach derzeitigen Ermittlungsstand war um 06.10 Uhr der Pkw von einem Tankstellengelände auf die Winterberger Straße in Richtung Olsberg abgebogen. Zeitgleich überholte die Autofahrerin eines blauen Pkw Audi einen Lkw. Sie musste den Unfallhergang abbrechen und streifte hierbei den Lkw. Es entstand ein Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem dunklen Pkw. Wer kann Angaben zur Fahrerin oder zum Fahrer machen? Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell