Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Männlicher Täter gesucht

Bestwig (ots)

Eine 17-jährige Jugendliche zeigte am Dienstagnachmittag ein Sexualdelikt bei der Polizei an. Nach Angaben der jungen Frau ging sie am Dienstag um 08.20 Uhr über das Gelände des Hauses Ostwig an der Hauptstraße. Hier kam ihr ein Mann entgegen. Dieser drückte die Bestwigerin an eine Mauer und berührte sie im Intimbereich. Kurz darauf ließ der Täter die Frau los und flüchtete in unbekannte Richtung. Folgende Beschreibung des unbekannten Mannes liegt vor: Etwa 25 bis 30 Jahre alt; athletische Statur; südländisches Aussehen; kurzer Bart an Wangen und Kinn; kurzes, schwarzes und volles Haar; blaue Jeanshose; helle Turnschuhe; schwarzer Pullover mit Kapuze; keine Jacke; circa 1,80 Meter groß. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie fragt: Wer hat den unbekannten Mann gesehen? Wer kennt Personen, auf welche die Beschreibung zutrifft? Wer hat am Dienstagmorgen im Bereich der Hauptstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

