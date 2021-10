Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Zimmerbrand mit einer verletzten Person

Die Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen wurde am Montagmittag gegen 12:10 Uhr über einen Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Theresenstraße informiert. Der Meldende gab an, dass sich noch mehrere Personen in dem Haus befinden sollten. Daher wurden unverzüglich die Löschzüge beider Feuer- und Rettungswachen zur Einsatzstelle entsendet.

Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, drang dichter Rauch aus mehreren Fenstern einer Wohnung im 1. Obergeschoss. Glücklicherweise stellte sich - noch während die Einsatzkräfte eine Menschenrettung in der Brandwohnung vorbereiteten - heraus, dass sich der dort gemeldete Bewohner selbständig in Sicherheit bringen konnte. Er zog sich beim Versuch, den Brand zu löschen, leichte Brandverletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Oberhausener Krankenhaus transportiert.

Weil der Bewohner beim Verlassen seiner Wohnung geistesgegenwärtig die Wohnungstür zugezogen hatte, blieben der Flur und der Treppenraum rauchfrei. Andere Bewohner des Gebäudes waren somit nicht gefährdet.

Um den eigentlichen Brand zu löschen, ging ein Einsatztrupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr in die Brandwohnung vor. Um den Rauchschaden im Gebäude möglichst gering zu halten, wurden ein mobiler Rauchvorhang sowie ein Hochleistungslüfter eingesetzt.

Die Brandursachenermittlung übernimmt die Polizei.

