Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach und Gütenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Enkeltrickbetrüger mit Schockanruf am Telefon (06.07.2021)

Vöhrenbach / Gütenbach (ots)

Erneut zu zwei versuchten Telefonbetrugsfällen ist es am Dienstagvormittag in Vöhrenbach und Gütenbach gekommen. Gegen 10.30 Uhr erhielt eine 90-Jährige einen Anruf einer unbekannten Frau, die sich mit weinerlicher Stimme als deren "Enkelin" präsentierte, die angeblich einen Verkehrsunfall hatte. Die Seniorin durchschaute sofort den Grund des Anrufs und beendete das Telefonat. Gegen 11.30 Uhr rief eine Betrügerin einen 88-jährigen Gütenbacher an und ging mit der gleichen Betrugsmasche vor. Sie gab sich als seine Enkelin aus und behauptete, jemand "totgefahren zu haben". Gleich darauf übernahm ein angeblicher Polizist das Telefonat, um den Druck auf den überraschten Angerufenen zu erhöhen. Da das Telefonat aber nicht in die vom Betrüger gelenkte Richtung verlief, legte der Ganove schließlich auf.

Die Polizei warnt erneut vor den immer wiederkehrenden Anrufen durch Trickbetrüger, die sich als Enkel oder Enkelin, Polizeibeamte oder Mitarbeiter von Computerfirmen am Telefon ausgeben. Deren Ziel ist es, arglose, meist ältere Personen am Telefon zu überrumpeln und dann durch gezielte Befragungstechniken an Geld, Wertsachen oder Bankkonten ihrer Opfer zu gelangen.

Deshalb: seien Sie bei diesen Anrufen misstrauisch, beenden Sie im Zweifelsfall das Gespräch und rufen dann SIE ihre Polizeidienststelle unter der IHNEN bekannten Telefonnummer zurück.

