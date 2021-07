Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Marbach) Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt (06.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Schwere Verletzungen erlitten hat eine Radfahrerin bei einem Unfall auf der Kirchdorfer Straße am frühen Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr. Ein 35-jähriger BMW Fahrer fuhr auf der Kirchdorfer Straße in einen Kreisverkehr ein. Dabei übersah er eine 62-jährige Radfahrerin, die von der Steinwiesenstraße kam und sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Frau stürzte und sich schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik.

