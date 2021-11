POL-STH: Unfallflucht

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Am Montag, den 15.11.21, in der Zeit von ca. 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr, parkte der Geschädigte seinen schwarzen Pkw BMW der 3er Serie auf dem Eberhard-von-Breitenbruch-Platz (Parkplatz Zehntscheune) in Stadthagen. Während seiner Abwesenheit stieß ein bisher unbekannter Verursacher mit seinem Pkw, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen die rechte Fahrzeugseite des BMW und verursachte erheblichen Sachschaden. Anschließend entfernte sich jedoch der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Stadthagen unter Tel: 05721 - 40040 zu melden.

