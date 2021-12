Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Corona-Kontrollen in der Stadt Westerstede und in der Gemeinde Apen +++

Oldenburg (ots)

In den vergangenen 14 Tagen kontrollierte die Polizei Westerstede - zum Teil gemeinsam mit den Ordnungsämtern - die Einhaltungen der geltenden Corona-Regeln in der Stadt Westerstede und der Gemeinde Apen. Die Kontrollen bezogen sich dabei auf die Personenbeförderung im Öffentlichen Personen- und Nahverkehr (ÖPNV), die Einhaltung der 3G- bzw. 2GPlus-Regeln, die Dokumentation der Kontaktdaten sowie den Test- und Hygienevorschriften in Geschäften, Gastronomiebetrieben und Fitnessstudios. Insgesamt wurden hierzu mehr als 40 Betriebe aufgesucht und mehr als 100 Fahrgäste überprüft. Die Polizei zieht hierzu eine positive Bilanz: Die weit überwiegende Mehrheit der Betreiber und Gäste der Geschäfte und Lokale hielt sich vorbildlich an die vorgeschriebenen Maßnahmen und zeigte sich den Kontrollen gegenüber überaus aufgeschlossen. Die Anzahl der Verstöße fiel entsprechend gering aus. Vereinzelnd konnte bei den Kontrollen im ÖPNV das Fehlen einer FFP-2 Maske festgestellt werden. Lediglich in einem Fall konnte ein Fahrgast nicht nachweisen, dass er geimpft, genesen oder negativ getestet war. Die Fahrt endete damit für den Fahrgast und ein Verfahren wurde eingeleitet. Auch in den nächsten Wochen wird die Polizei die Einhaltung der geltenden Corona-Bestimmungen kontrollieren. Für die Geduld und für das kollektive Verantwortungsbewusstsein der Ammerländer/innen bedankt sich die Polizei ausdrücklich.

