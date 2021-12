Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrecher nehmen Sparschweine mit +++

Oldenburg (ots)

Ein Einfamilienhaus am Hagelmannsweg hatte am Montagnachmittag ungebetenen Besuch: Bislang unbekannte Täter hatten sich in der Zeit zwischen 15.10 und 17 Uhr über eine aufgebrochene Terrassentür Zutritt ins Haus verschafft. Die Diebe durchsuchten mehrere Räume im Erd- und Obergeschosses nach Wertsachen. Dabei öffneten sie Schränke und Schubladen. Mit drei Spardosen sowie dem darin enthaltenen Münzgeld flüchteten die Unbekannten anschließend wieder durch die beschädigte Terrassentür.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden. (1535513)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell