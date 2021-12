Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unfallverursacher flüchtet nach Kollision +++

Oldenburg (ots)

Der Fahrer eines Mercedes CLK hat am Montag in der Sachsenstraße einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Unfallverursacher kurze Zeit später in der Peterstraße stellen.

Zu dem Unfall kam es gegen 11.30 Uhr. Nach Zeugenangaben befand sich der 22-jährige Fahrer mit seinem Mercedes CLK in der Sachsenstraße in einer Reihe weiterer wartender Fahrzeuge. Als sich der Oldenburger offenbar entschieden hatte, zu wenden und in die Gegenrichtung zurückzufahren, setzte er sein Fahrzeug zurück. Hierbei kollidierte der Mercedes gegen den dahinter stehenden Audi einer 29-jährigen Frau aus Oldenburg.

Der Mercedesfahrer sei dann mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Friesenstraße geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Fahrzeug ein. Nur wenige Minuten nach dem Unfall fiel das Fahrzeug in der Peterstraße einer Streifenbesatzung auf. Die Beamten stoppten des Mercedes, woraufhin der Fahrzeugführer erneut versuchte, zu flüchten. Einem Beamten gelang es dennoch, die Fahrertür zu öffnen und den Fahrer an der Weiterfahrt zu hindern. Die Überprüfung ergab, dass der 22-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ebenso besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Zeugen des Unfalls und der Zugriffssituation an der Peterstraße werden gebeten, sich mit dem Unfalldienst der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115. (1533840)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell