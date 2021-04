Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Mit Messer gedroht und ausgeraubt; Wechselfallentrick in einer Tankstelle und mehr



Bereich Offenbach

1. Wem gehört das E-Bike? - Offenbach

(aa) Die Polizei hat am Freitag letzter Woche, kurz vor Mitternacht, im Bereich Markplatz bei einer Personenkontrolle ein E-Bike der Marke Zündapp sichergestellt, das vermutlich zuvor gestohlen wurde. Die Beamten bitten nun den Eigentümer, sich beim 2. Revier unter der Rufnummer 069 8098-5200 zu melden.

2. Mit Messer gedroht und ausgeraubt - Seligenstadt

(mm) Ein 14-Jähriger ist am Donnerstag, gegen 23.15 Uhr, von zwei Jugendlichen, mit denen er sich zuvor verabredet haben soll, in der Einhardstraße im Bereich der 60er-Hausnummern ausgeraubt worden. Einer der Täter habe ihm mit einem Messer gedroht und Geld gefordert. Nachdem sie einen kleineren dreistelligen Betrag bekommen hatten, verschwanden sie in Richtung der Autobahn. Die Räuber waren etwa 16 Jahre alt und von normaler Statur. Sie trugen beide ein schwarzes Basecap, schwarze Oberbekleidung und schwarze Turnschuhe. Einer der Täter war zirka 1,70 Meter groß; der Komplize war etwa 10 Zentimeter größer und auch etwas kräftiger. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Main-Kinzig-Kreis

1. Wechselfallentrick in einer Tankstelle - Hanau

(mm) Zwei etwa 30 Jahre alte Frauen haben am Donnerstagmittag in der Brüder-Grimm-Straße durch einen Wechselfallentrick 50 Euro von einer Tankstellenangestellte erbeutet. Die Täterinnen hatten die Angestellte gegen 14.30 Uhr im Gespräch abgelenkt und ihr dabei unbemerkt das Wechselgeld abgeluchst. Eine der Trickdiebinnen hatte rote Haare mit dunklem Ansatz als Dutt gebunden und trug dunkle Kleidung. Sie war 1,65 bis 1,70 groß. Die andere hatte dunkle Haare mit blonden Strähnen. Sie trug blaue Jeans, einen Lederkapuzenpullover und war etwas kleiner. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Unbekannte fuhr gegen geparktes Auto - Hanau

(aa) Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag, zwischen 11 und 12 Uhr, in der Schwarzenbergstraße ereignet hat. Ein in Höhe der Hausnummer 8 geparkter grauer Audi A3 Sportback wurde von einem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den etwa 700 Euro teuren Schaden wegen der zerkratzten Stoßstange und der gebrochenen Zierleiste und fuhr davon. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Offenbach, 16.04.2021

