POL-PPWP: Streit mit mehreren Beteiligten - Zeugen gesucht!

Wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen Jugendlichen aus dem Donnersbergkreis. Der 16-Jährige soll am Donnerstagnachmittag an einer körperlichen Auseinandersetzung in der Innenstadt beteiligt gewesen sein.

Kurz nach halb 6 wurde der Polizei gemeldet, dass es im Bereich Fackelstraße/Fruchthallstraße zwischen mehreren Personen zu Streitigkeiten kommen würde. Als eine Streife wenig später vor Ort eintraf, hatte sich die beschriebene Situation bereits aufgelöst. An der genannten Stelle hielten sich lediglich noch zwei 18 und 20 Jahre alte Männer auf. Sie gaben an, dass sie zuvor von einer etwa sechsköpfigen Gruppe ohne erkennbaren Grund angegriffen wurden. Die Täter seien anschließend in Richtung Rathaus geflüchtet.

Bei einer Suche in der Umgebung konnten die Polizeibeamten in der Morlauterer Straße vier junge Männer ausfindig machen. Auf einen von ihnen passte die Täterbeschreibung.

Darauf angesprochen, gab der 16-Jährige zu, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Seine Begleiter hätten allerdings nur in der Nähe gestanden und nicht eingegriffen.

Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

