Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Transporter in desolatem Zustand

Kaiserslautern (ots)

Einen Transporter in desolatem Zustand haben Streifenbeamte am Donnerstagnachmittag in der Gaustraße festgestellt. An dem Fahrzeug war die komplette hintere Beleuchtung ausgefallen - und zudem fiel der Fahrer dadurch auf, dass er nicht angeschnallt war.

Nachdem die Polizisten den VW-Transporter gestoppt hatten, unterzogen sie ihn einer genaueren Kontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass auch die Beleuchtung im vorderen Bereich Mängel hatte; außerdem waren beide Vorderreifen stark beschädigt. Dem 50-jährigen Fahrer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt.

Während der Mann auf die "Lieferung" von Ersatzreifen wartete, reparierte er die Mängel an der Beleuchtungseinrichtung. Und nachdem er dann auch die neuen Reifen montiert hatte, durfte der 50-Jährige seine Fahrt fortsetzen. |cri

