Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfallflucht auf einem Kundenparkplatz in der Alexanderstraße/Zeugenaufruf ++

Oldenburg (ots)

Auf einem Kundenparkplatz in der Alexanderstraße 164 in Oldenburg ist es am 23.12.2021, gegen 11:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein silberner Kleinwagen ist mutmaßlich beim Ausparken gegen einen Pkw, Audi, gefahren, sodass an diesem ein Sachschaden entstanden ist. Trotz Ansprache durch Anwesende, die den Unfall beobachtet haben, verlässt der Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten bezüglich der Schadensregulierung nachzukommen. Die Polizei Oldenburg ersucht die Anwesenden, welche mit dem Unfallverursacher kommuniziert haben, sich mit der Polizei unter der 0441/790-4115 in Verbindung zu setzen. Weitere Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

