Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfall/Zeugenaufruf++

Oldenburg (ots)

++Verkehrsunfall/Zeugenaufruf++ Am Donnerstag, den 23.12.2021, um 22:43 h, wird der Polizei ein verunfallter Pkw Peugeot, Farbe braun, in der Bümmersteder Tredde 148 in OL gemeldet. Das Fahrzeug ist rechts von der Fahrbahn abgekommen, entlang der Berme gerade noch an einem Straßenbaum vorbei gefahren und dann nach rechts mit dem Heck in den Straßengraben gerutscht. Der 47 jährige Fahrzeugführer wurde unverletzt neben dem Fahrzeug angetroffen. Er stand unter Alkoholeinfluss (1,6 Promille AAK), so dass bei ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 6000 EUR. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

