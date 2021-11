Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Laptop aus Pkw entwendet

Obernkirchen (ots)

(ma)

Auf dem Schulparkplatz am Kammweg in Obernkirchen ist gestern in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr ein abgestellter Pkw Renault Trafic aufgebrochen worden, wobei vom Vordersitz eine Laptoptasche mit Laptop inklusive Zubehör entwendet wurde.

Der Täter hatte zuvor mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und die von außen erkennbare Tasche gestohlen.

Der Schaden beläuft sich nach Angaben des Geschädigten auf ca. 2.300 Euro.

Zeugen können sich bei der Polizeistation Obernkirchen, Tel.: 05724-95 88 60, melden.

