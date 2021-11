Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau - Präventionsstreifen der Polizei Stolzenau

Nienburg (ots)

(KEM) In den vergangenen vier Wochen führten Beamte des Polizeikommissariats Stolzenau wiederkehrend Sonderkontrollen zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität im gesamten Zuständigkeitsbereich des Kommissariates durch.

Mit verstärkten Kräften wurden zusätzlich zu den regulären Funkstreifen auch Zivilstreifen eingesetzt und selektive Personen- und Fahrzeugkontrollen durchgeführt sowie Wohngebiete in den Abend- und Nachtstunden bestreift. In diesem Zuge führten die Polizisten auch diverse ausführliche Aufklärungsgespräche zu Sicherheitsrisiken durch offenstehende oder gekippte Fenster und Türen an Wohnhäusern, verteilten Flyer und gaben hilfreiche Präventionshinweise. Gerade im Herbst und Winter sollten bei Abwesenheit beispielsweis mit Zeitschaltuhr gesteuerte Lichtquellen genutzt werden, da die Täterinnen und Täter aufgrund der früher eintretenden Dunkelheit schneller erkennen können, ob jemand zu Hause ist oder nicht. Die Aktion wurde von den Bürgerinnen und Bürgern sehr positiv wahrgenommen.

"Die Bekämpfung von Wohnungseinbruchkriminalität hat bei uns hohe Priorität. Erfreulicherweise wurden zu den Zeiten der Kontrollmaßnahmen keine Wohnungseinbrüche in unserem Zuständigkeitsbereich gemeldet. Um für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen, planen wir auch künftig weitere Sonderkontrollen zu unregelmäßigen Zeiten. Wir möchten, dass Sie sich sicher fühlen." so Frank Münch, Leiter des Polizeikommissariates Stolzenau abschließend.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell